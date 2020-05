11 décembre 2019 - Le moteur de recherche Qwant vient de lancer un concours SEO sur la requête « qwanturank ». Une pratique étonnante pour un moteur de recherche, qui...3 janvier 2020 - Depuis début décembre, Qwant a lancé un concours SEO sur la requête « qwanturank ». Un mois après, il est possible d'en ressortir de premières analyses...Qwanturank est la requête sur laquelle pléthores de référenceurs vont lutter pour remporter le concours SEO lancé par Qwant, le moteur de recherche français. L'initiative est intéressante et a le mérite de mettre en avant Qwant et la requête qwanturank qui laissera une trace dans son histoire en quelque sorte.…Qwanturank est le nouveau concours de référencement ayant lieu du 2 décembre 2019 à juin 2020. Les concours de référencement sont une occasion bienvenue pour l?expérimentation SEO parce que la plupart des concours se déroulent sur des termes de recherche entièrement nouveaux.À la fin du concours, vous devez figurer dans les 5 premiers du classement pour obtenir une récompense. Le jeu s?étale sur une période de 6 mois. Mettez-vous à la tâche dès maintenant pour espérer décrocher un gain de 2?000 ? à 20?000 ?. Découvrez les exigences de ce challenge et la…Votre enfant veut jouer sur internet, mais vous ne savez jamais sur quoi il peut tomber sur Google. Avec Qwant Junior vous allez pouvoir le laisser faire3 janvier 2020 - Une infographie qui explique en quelques mots, dates, phrases et chiffres clés ce qu'est l'algorithme BERT, lancé depuis avril 2019 sur Bing et décembre...Considéré comme le concurrent français de Google, le moteur de recherche Qwant continue de renforcer sa présence en France. C?est dans le cadre de ce12 décembre 2019 - Google vient d'annoncer une nouvelle version de son « Publisher Center », qui synthétise en fait les fonctionnalités de deux outils déjà...10 décembre 2019 - Surprise hier avec l'annonce officielle du lancement de l'algorithme BERT en France (et dans 70 langues au niveau mondial) alors qu'on n'attendait a...C'est un nouveau service que Google est en train de généraliser dans le monde.Sex Education :6 janvier 2020 - Quelques infos sur Google (et Bing parfois) et son moteur de recherche, glanées ici et là de façon officieuse ces derniers jours, avec au programme cette...

Vous dire comment les référenceurs vont faire pour positionner leurs sites de concours serait bien compliqué tant les méthodes et techniques des uns et des autres soint variées. Aussi il faudrait déjà comprendre un peu se qui se cache sous le capot de Qwant, et actuellement en l'état ce n'est vraiment pas simple tant son temps de calcul, de crawl et de restitution d'une SERP cohérente, est long. Cela n'est pas sans nous rappeler les concours de référencement du début de millénaire, époque à laquelle le désormais célèbre Google, mettait aussi des semaines avant de crawler les backlinks référents pour restituer une SERP basée sur son algo de popularité. Donc oui à partir de ce constat Qwanturank à quasiment 20 ans de retard. Mais il serait certainement avantageux plutôt que de partir à la course, de réinventer la roue. Cela semble ambitieux mais qu'attend l'Internaute ? En tous cas raz le bol des pubs, raz le bol des résultats sponsorisés ... Là les temps ont aussi bien changé entre le mangeur de cigogne et le qwanturank. Certes le web à du se démultiplier à je ne sais quelle échelle impressionante, mais en soit même s'il y a aujourd'hui plus d'information, on ne trouve plus les perles que l'on trouvait il y a 15 ans encore sur Google qui était loin d'être abouti.

La question n'est toujours pas très pertinente. Un concours ne marche pas ! Mais soit, je vais tenter d'expliquer une petit peu.

130 sites seraient inscrits vont donc en découdre. Le 3 juin les 5 premiers d'entre eux (parmi les sites inscrits uniquement) seront désignés comme gagnants. Oui les 5 premiers positionnés sur le mot clé Qwanturank, sur le moteur de recherche Qwant.com. Ces 5 sites, après vérification du respect des règles, dont nous reparlerons plus loin, se verront distribuer 50.000 euros de dotations. 20.000€ pour le 1er, 15.000 pour le second, 8.000€ pour le 3e, et 5.000 et 2.000 pour les 4e et 5e.

Qwanturank est-ce que tous les coups sont permis ?

Disons que c'est la règle dans les concours habituels sur Google où le but est finalement plus réduit à dézinguer les participants. Le timing reste toutefois la clé. Et là sur Qwanturank, le Timing, c'est comment dire ... ben une notion qui n'est absolument pas palpable. Du coup quasi impossible de faire des tests, sinon à l'échelle de 1 à 2 mois peut être, mais on ne peut pas vraiment bidouiller et élaborer une stratégie. Et même dézinguer les autres semble bien compliqué. Mais là encore une fois le Timing étant impossible à maîtriser, Qwanturank semble être un concours ennuyeux. Il y a 20 balais quand Google était aussi ennuyeux au moins on se fendait la poire. On se retrouvait pour s'amuser, se connaitre, kiffer et lancer ce qui deviendra le référencement en France finalement. Je n'avais pas suivi pendant de longues années les concours de référencement et en prenant du temps pour Qwanturank je me rends compte que tout le monde est aigri, tout le monde ne pense qu'au pognon. J'avoue que bien que le SEO soit mon métier depuis près de 20 ans maintenant, je ne me retrouve pas dans ce que nombre d'entre eux appelle la communauté. Il y a bien des gens que je suis et que j'apprécie, mais c'est chacun dans son coin. Bon on reparlera de Qwanturank une autre fois, là raz le bol :)

Mars, mi-chemin du concours Qwanturank

Cela fait à présent 32 mois que le concours Qwanturank a commencé et qu'en dire ? Au cours du 2eme mois on a un peu vu tout et n'importe quoi sur la SERP qui semble avoir vraiment beaucoup, mais alors beaucoup de mal à digérer les nouvelles pages, la quantité de sites "spécialisé", les backlinks, la suroptimisation de contenu ... Entre les périodes de crawl, d'analyse et de restitution, sur février Qwant a totalement bugué. On sent que l'algo se concentre sur les 10 premiers résultats tout au plus, en tous cas pour essayer de proposer un classement en fonction d'une supposé pertinence algorythmique. Pour ne pas trop peiner, sur la requète Qwanturank, celle qui nous intéresse donc, la SERP est limitée à 100 résultats et franchement du point de vu de la pertinence ou encore de la représentativité c'est vraiment étrange. 2, 3 sites sont Over-rankés avec plusieurs page dans le classement, jusqu'à une dizaine, donc 10% de la SERP !

Je n'ai pas l'impression que le linking ait tant d'importance. Il en a bine entendu, mais Qwant ne semble absolument pas avoir la capacité technique à crawler et s'occuper du contenu, des backlinks ... j'ai vraiment de gros doutes. Et je n'ai pas pour autant l'impression que le comptage des BL soit pour autant "sous traité" par Majestic ou même Bing. J'ai l'impression qu'on est un peu 15 ans en arrière. Qwant sur-utilise (potentiellement) le contenu, la densité de texte, de mots clés, de méta, les H1, mais voilà quoi ! Alors peut être le linking, tous les X mois. Je ne vais pas révolutionner la compréhension de l'algo Qwant avec le concours Qwanturank. Mais il est certainement assez basique pour le moment. Et ça doit être vraiment trop léger côté infrastructure, côté scripts etc ... pour restituer une SERP au moins aussi pertinente que ce à quoi nous nous sommes habiués. Je ne veux bien entendu pas cracher dans la soupe. L'utilisateur lambda doit surement trouver ce qu'il cherche. J'ai seulement une impression technologique dirais-je, rapport à ce que je peux voir sur le concours Qwanturank. En dehors de cela je ne pense pas que je me serais penché vraiment sur ce moteur.