Près d'un an après le scandale du vol de données de, le modèle hégémonique de Google est remis en question par certains de ses rivaux. Cette affaire a mis en avant un débat public et une prise de conscience accrue des risques de manipulation autour de la collecte et de l'exploitation des données.avec un projet clair : la protection des données et offre un environnement de recherche sûr, respectueux de la vie privée des utilisateurs et des résultats de recherche neutres, ce qui signifie que chacun peut chercher et trouver les mêmes résultats que les autres, indépendamment de ses habitudes et de son comportement sur Internet.. La société n'utilise pas de cookies ou d'historique de recherche mais des adresses IP cryptées, il n'y a donc pas de publicité ciblée. Elle a son propre cloud, son propre centre de données et ses serveurs basés en Europe (pas sous le Cloud Act ou le Freedom Act aux Etats-Unis par exemple, ou d'autres réglementations) et se conforme totalement à la GDPR, en fournissant une minimisation des données (ne gardant aucune donnée sur l'utilisateur) ainsi qu'une confidentialité par conception. La société française utilise son propre indice, qui est le premier et le plus important indice européen.A la fin de l'année 2019 face à des controverse sur sa viabilité économique et technique, le moteur de recherche qui a déployé de nombreux services (Map, Lite, Junior, Music ...), cherche à faire taire les critiques et à montrer qu'il dispose bien de son algorithme de classement, que son robot Qwantify est véloce et que sa méthodologie est juste. Qwant lance alors le concours Qwanturank